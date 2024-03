'Elas por Elas': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 18 a 23/03

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 18 de março

Giovanni acusa Cris de querer lhe aplicar um golpe. Jonas finge cumplicidade com Fagundes. Natália aconselha Pedro a lutar por Taís. Érica e Polvilho incentivam Renée a aceitar abrir uma loja de sonhos em um shopping. Natália insiste para Carol ficar no Brasil. Lara afirma que levará para sua casa. Giovanni decide deixar a mansão. Roberto descobre que está sendo vigiado. Rico questiona o amor de Taís por Átila. Cris confessa a todos que nunca esteve grávida.

Terça-feira, 19 de março

Cris revela que Helena foi sua cúmplice em todas as armações. Giovanni, Marcos e Sérgio confrontam Helena. Pedro pede uma nova chance a Taís. Roberto acusa Aramis de vigiá-lo e o demite. Jonas finge apoiar Helena. Wagner volta para casa, e Renée e a família comemoram. Ísis sugere que Marlene procure Tony para verificar a autenticidade do vídeo de Jonas. Carol reflete sobre sua relação com Natália. Giovanni procura Ísis.

Quarta-feira, 20 de março

Giovanni e Ísis reatam. Érica confessa a Renée sua paixão por Rico, e ganha o apoio da irmã. Pedro desabafa com Natália. Giovanni comunica a Helena que formará uma família com Ísis. Roberto provoca Lara. Érica procura Rico, mas encontra Lia. Pedro procura ajuda para controlar seus ciúmes. Marcos denuncia o desaparecimento de Míriam para Rico. O delegado informa a Ísis e Carlinhos que Fagundes foi identificado como causador do incêndio no abrigo.

Quinta-feira, 21 de março

Sérgio orienta Fagundes a fugir. Rico inicia a investigação sobre o paradeiro de Míriam. Carol desabafa com Marcos sobre o abandono de sua mãe. Pedro garante a Taís que mudará. Marcos entra em contato com a mãe de Carol. Renée se prepara para a inauguração de sua loja. Edu descobre que Rico é irmão de Lia. Lara alerta Vilma sobre Roberto. Mário procura Petrúcio, mas descobre que ele foi libertado. Roberto arma para incriminar Taís na morte de Átila. Marlene rastreia o celular de Jonas e chega à casa da serra.

Sexta-feira, 22 de março

Marlene encontra Jonas. Sérgio questiona Helena sobre suas saídas da clínica. Fagundes rende Marlene. Adriana estranha a ausência de Marlene em casa. Natália aconselha Carol sobre sua mãe. Giovanni afirma que não terá contato com Cris no trabalho. Roberto comemora o sucesso de seu plano contra Taís. Jonas pede que Helena liberte Marlene. Adriana rastreia o celular de Marlene. Petrúcio afirma que irá morar com Roberto.

Sábado, 23 de março

Roberto se revolta com a presença de Petrúcio. Adriana pede ajuda a Giovanni para ir até a casa da serra. Helena decide deixar a clínica, e Lígia estranha. Fagundes ameaça Marlene e Jonas. Um policial vai à casa de Sérgio perguntar por Míriam. Renée aconselha Érica a conversar com Rico. Lara diz a Renée que retomará a briga pela guarda de Vic. Taís é presa pelo assassinato de Átila. Giovanni e Adriana veem quando Helena passa de carro com Jonas.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.