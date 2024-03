Cantor Manno Góes se desculpa após criticar Fernanda do BBB 24: 'Injustiça'

Manno Góes, 53, se retratou após criticar Fernanda, do BBB 24 (TV Globo), por um vídeo tendencioso compartilhado nas redes sociais.

O que aconteceu

O cantor baiano, que é um dos fundadores da banda Jammil e Uma Noites, pediu desculpas após ter se posicionado contra a sister. "Há pouco postei um corte de um momento entre Fernanda, Buda e Bin conversando sobre Davi. Fernanda, aparentemente, fazia comentários xenófobos contra a Bahia. Baseado neste corte, pontuei minha indignação e compartilhei o vídeo. Porém, agora há pouco vi a cena completa postada pela ADM de Nanda", começou, em publicação no X (antigo Twitter).

Ele apontou que havia se baseado em um vídeo tendencioso. "A cena que postei - que recebi pelo WhatsApp - descontextualizava totalmente o teor do diálogo e sinto-me na obrigação de esclarecer que, apesar de discordar imensamente de muitas posturas e posicionamentos da Fernanda no jogo, neste caso específico ela está isenta da culpa que lhe atribuí. Muito importante a ação rápida da Adm, que me chamou atenção devidamente, me permitindo me redimir, pedir desculpas e esclarecer os fatos".

"Que Fernanda tenha oportunidade de conhecer as maravilhas da Bahia um dia, terra do nosso querido Davi. Beijos a todos e parabéns para a Adm de Nanda. Obrigado por me impedir de cometer uma injustiça. Beijos pra vocês e segue o jogo!".