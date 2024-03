BBB 24: 'Perseguido de Taubaté', diz Pitel sobre MC Bin Laden

Fernanda e Pitel criticaram o jogo de MC Bin Laden no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Fernanda cumpria o castigo do Monstro sem seu colega, MC Bin Laden, na área externa da casa. A sister aproveitou para conversar com Pitel sobre o jogo do brother, e desabafar sobre a situação do cantor na casa.

Fernanda: "Ontem me deu muita raiva. Que ranço que estava me dando das coisas que ele estava falando. De novo o negócio do Marcus. Falou assim: 'Você não escuta'. Eu sou a pessoa que mais escuta. (...) Ele falou: 'Naquela questão do Marcus, você fez movimentos pra se salvar e eu e Rodrigo, que se f*da. Ainda falei pra Rodrigo que você não tava me escutando. Se você tivesse me escutado, você ia somar comigo pra me proteger'.

Pitel: "Como, se tinha o 'Puxadinho'?

Fernanda: "Exatamente! Amiga, ele não vai aceitar isso nunca."

Pitel: "Foi isso que a Alane fez com a Leidy (...) .

Fernanda: "Ele não aceita que outras pessoas também se sintam ameaçadas. A ameaça dele é mais válida do que a de qualquer outra pessoa. (...) "

Pitel: "Amiga, ele é o perseguido de Taubaté. Não dá. Eu adoro ele quando não tá falando coisa de jogo."

