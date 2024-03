BBB 24: Bin diz que gostaria de ficar com Giovanna de novo

Em um papo com Fernanda no BBB 24 (Globo), MC Bin Laden confessou que gostaria de ficar com Giovanna novamente.

O que aconteceu

Fernanda pediu para Bin responder com sinceridade se ele gostaria de retomar o affair com Giovanna agora que Michel está fora do jogo: "Sim, mas acho que mesmo assim prejudica o jogo."

A confeiteira opinou: "Eu não acho. Acho que a Giovanna é muito mais fria do que você imagina, muito mais segura. Ela conseguiria ficar com você independente do jogo."

A sister continuou: "Você é orgulhoso para um c*ralho! Parece uma porta, uma porta velha. Larga disso! Chega para a garota e fala: 'P*rra, Giovanna, você mandou bem para c*ralho!'. Que menino cabeça dura!"

Eu prefiro torcer para ela de longe. Prefiro admirar ela de longe, ser feliz por ela. MC Bin Laden sobre Giovanna

Fernanda tentou incentivar o funkeiro: "Mete bala! Como é o Gabigol? Como é o pessoal do Santos? O que o Abel Ferreira faria? Ele armaria o campo para meter gol. Mete gol! A garota gosta de você, vocês dois são orgulhosos."

