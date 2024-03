Lucas Buda afirma que vota em aliado antes de Pitel: 'Você é meu Top 3'

Em conversa com Pitel na última festa do BBB 24 (Globo), Lucas Buda esclareceu que vota em MC Bin Laden antes da sister.

O que aconteceu

No papo com Pitel, Buda disse que a "a amizade entre os dois transcende o jogo": "Ele [Bin] já tentou me perguntar umas três vezes se eu voto nele antes de você..."

Pitel questionou qual foi a resposta do professor: "Tu sabe a resposta, p*rra. Quer ouvir da minha boca? Eu voto dele antes de você. Já falei que você é meu Top 3."

A sister, então, perguntou o motivo do raciocínio de Buda — que respondeu: "Eu gosto mais de você e a gente construiu uma amizade que envolve jogo e transcende."

É mais f*da te colocar antes dele. Gosto muito dele, mas ainda assim nossa amizade se restringe às movimentações de jogo. A gente não conseguiu passar de uma certa fase, diferente do que acontece aqui. Lucas Buda

