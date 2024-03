Davi opina sobre aproximação entre Alane e Bin Laden: 'Ele é malandro'

Davi observou uma conversa entre Alane e MC Bin Laden na última festa do BBB 24 (Globo) e opinou sobre a aproximação entre os brothers.

O que aconteceu

Em conversa com Isabelle, Davi afirmou que Bin se aproximou do grupo das Fadas para colher informações: "O lado de cá tem eu, Alane, Alegrete [Matteus] e Bia que tão com a pulseira. Botaram a pulseira nele para pensar que eles não estão jogando, sendo que estão jogando junto."

Certamente eles estão jogando junto e fazendo estratégia para falar que estão jogando separado, mas a gente não vai cair nisso aí. É tudo armação! Ele sentou ali no sofá para ninguém ver ele conversando. E a Alane, lerda, está indo na conversa. Davi

O brother continuou com a sua análise: "Ele [Bin] é malandro! Quando eles foram, eu já voltei com o boi há muito tempo! [...] Se o Bin joga com a Fernanda, Fernanda joga com o Lucas, e Lucas joga com a Giovanna... Está tudo aí! Só cai no golpe quem quer."

Minutos depois, Davi chamou Alane para conversar e aconselhou: "Não conversa sobre o jogo com o Bin. A Giovanna deu a pulsei [do Na Mira do Líder] para ele pensar que eles não jogam junto. Ele vai querer se aproximar para levar informação para o outro lado."

Alane respondeu que não passaria informações sobre o grupo, e Davi rebateu: "Você não tem maldade, mas ele tem. Ele começa na brincadeira e o assunto vai rolando."

