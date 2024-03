BBB 24: Após bronca de Big Boss, Davi afirma: 'A gente tá errado'

Davi comentou com Isabelle que o Big Boss estava certo ao dar bronca nos brothers que estavam acampados perto do Big Fone neste sábado (16) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa da casa, os brothers foram surpreendidos com uma bronca do Big Boss, afirmando que eles receberiam uma multa gravíssima caso ficassem próximos ao Big Fone.

Davi comentou a bronca com Isabelle, dizendo que a voz estava certa. Os dois chegaram a dizer que não haverá nenhuma ligação neste sábado.

Davi: "Ele tá certo. É pra gente se atentar, não ficar ali e não tomar 'estalecada'. Porque realmente, nisso a gente tá errado. Porque não é o Big Fone que a gente tem que procurar, a gente tem que procurar é vivência aqui O Big Fone tá muito fácil"

Isabelle: "Mas as pessoas ainda estão ali ao redor... Ainda vai tocar"

Davi: "Se for tocar, vai tocar amanhã de manhã. Mas eu acho difícil, porque tem o Monstro ali. E o Monstro é 24 horas, ele vai sair pra atender. Então eu acho que essa semana não vão deixar tocar"

