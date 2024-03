Bariátrica, lipos e dieta famosa: o caminho de Maiara para mudar visual

Maiara, da dupla com Maraisa, viralizou recentemente por ter emagrecido "do nada". Na verdade, não foi bem assim. Em entrevista a Splash, ela explicou que a mudança é um processo que já dura um ano.

As pessoas falam: 'Nossa, emagreceu do nada'. Não, eu não emagreci do nada. Venho fazendo alguns procedimentos, venho me cuidando e me coloquei no centro, porque antes a prioridade era só trabalho e trabalho.

Maiara

Afinal, quais procedimentos Maiara realizou?

Ao longo de dez anos, a cantora passou por uma transformação e não esconde quais procedimentos realizou: dieta, bariátrica, silicone nos seios e lipoaspiração. Até participou do programa de emagrecimento de Maíra Cardi — na primeira vez em que passou pela dieta famosa, a artista emagreceu 16 quilos.

Emagreci uns 30 quilos. Eu fiz tudo, bariátrica, duas lipos e já troquei de prótese umas trinta vezes.

Maiara em entrevista ao The Noite com Danilo Gentilli

E pode vir mais por aí: "Agora cheguei numa fase bem legal do corpo e quero colocar uns muques, sabe? Também quero levantar o bumbum. A gente tem uns parceiros aí que levantam o bumbum de todo mundo e falei: 'Cadê levantar o meu?'", disse a Splash durante cruzeiro que realizou com a irmã.