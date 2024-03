Atração do Lollapalooza, SZA posa nua e faz bronzeamento artificial

SZA, 34, apareceu nua para mostrar a realização de um bronzeamento artificial.

O que aconteceu

Na imagem, em meio a um carrossel de fotos, SZA aparece tapando os seios com a mão. "He touchin on me I get goofy", em tradução livre, "Ele toca em mim, eu fico bobo."

A cantora é uma das atrações mais esperadas do Lollapalooza 2024, que acontece no próximo final de semana, em São Paulo. Ela vai se apresentar no fechamento do dia 24, domingo.