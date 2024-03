Alessandra Negrini diz que filhos não gostam de exposição: 'Se protegem'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Alessandra Negrini conta que partiu dos filhos a decisão de viver longe dos holofotes. Ela é mãe de Antonio, 27, fruto do relacionamento com o ator Murilo Benício, e de Betina, 19, do relacionamento com o músico Otto.

Eles se protegem, nasceram com isso. Eles não deixam [ser filmados], não querem. Então eu não posto, eu respeito.

Alessandra Negrini

Ela ressalta que Antônio mudou de posição após seguir a mesma profissão dos pais. "Agora ele é ator, hoje em dia está mais aberto, é diferente, mas também levou um tempo, né. Quando criança sempre teve um certo trauma. A gente tinha esse cuidado, mas não dá pra controlar tudo".

Alessandra Negrini faz revelação sobre maconha: 'As pessoas acham que estou sempre na brisa'

Alessandra falou sobre quando foi questionada por um seguidor se usava maconha. "Desde pequena, eu dou mole para as pessoas pegarem no meu pé, eu caio nessa. Desde a escola e continua sendo [assim]. Meus filhos falaram: 'Você vai em podcast, cuidado pra não virar meme'. Não sou maconheira, é verdade. As pessoas acham que tô sempre na brisa, e na real, não. (...) É meu jeito de ser. Eu ia ficar fumando maconha pra fazer caixinha de Stories? Não conseguiria".

Alessandra Negrini sobre sua idade: 'As pessoas falam com amor, a imprensa não'

A atriz fala sobre os comentários que recebe sobre sua idade. "A visão das pessoas é antiga. Não é que uma mulher de 50 anos seja antiga, é o contrário. Hoje em dia, a gente vai viver muito mais tempo. Quando isso evoluir, nosso país vai estar melhor. As pessoas não vêm falar por mal, eu entendo. A imprensa não, a imprensa tem que mudar isso. Mas pessoas na rua, vêm falar com amor".

Alessandra Negrini fala de polêmica por ter se vestido de indígena: 'Esse tribunal da internet'

A atriz comenta polêmica por ter se fantasiado de indígena durante o Carnaval de 2020. "Fiquei triste, no dia fiquei muito chocada. Me senti atacada. Me senti vulnerável. [Mas] Lembro que fui no supermercado, falaram parabéns. Depois veio a carta dos indígenas falando que a gente estava junto. O tema era resistência. Mas nem todo mundo tinha essa informação toda. É uma coisa do ser humano, agressivo, destrutivo, é geracional. Esse tribunal da internet".

Alessandra Negrini sobre sua personalidade: 'Demorei 53 anos pra ser quem eu sou'

A atriz faz ainda uma reflexão sobre sua personalidade depois dos 50. "Eu me sinto mais tranquila, mais apaziguada, com as defesas menos colocadas. Tenho a sensação de finitude, a gente sabe que a vida não vai durar pra sempre. Agora me sinto mais à vontade no mundo, você vai se diferenciando. Eu demorei 53 anos pra ser quem eu sou".

Íntegra