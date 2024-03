'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 18 a 22/03

A novela "A Infância de Romeu e Julieta", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT e no Prime Video.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 18 de março

Vitor reforça para Glaucia que ele é uma ameaça se ela não pagar o que prometeu: um apartamento. Dimitri, Ellen, Ian e Nath recuperam o último livro de Shakespeare. Dimitri, Ellen, Ian e Nath explicam para Romeu e Julieta que existe um livro com o mesmo nomes deles e que Fausto removeu ele e mais outras quatro obras do Mundo da Imaginação e isso alterou a ordem do universo; Romeu e Julieta acreditam que o fato influencia na briga entre as famílias. Mauro percebe que Laura está fazendo de tudo para reconquistá-lo. Com Daniel ao lado, Telma joga na cara de Mariana e Amanda que está namorando o cozinheiro. Em conversa com Bernardo, Leandro aceita conhecer Téo, seu neto. Fausto fala para Pórcia que a vida dele vai melhorar se as crianças devolverem os livros ao Mundo da Imaginação, mas ela fica preocupada de atingir a relação dela com Bassânio. Vitor revela a Hélio e Clara que vai sair de casa.

Terça-feira, 19 de março

Téo visita Leandro na Monter Holding e conhece melhor o avô. Clara chora com a notícia da saída de Vitor de sua casa. Com os livros em mãos, Dimitri, Ellen, Ian, Nath, Romeu e Julieta entram no Mundo da Imaginação, mas os livros não passam no portal; a gangue Pedalzera recolhe as obras deixadas pelo grupo. Faustinho, a criança interior de Fausto que vive no Mundo da Imaginação, explica às crianças que só quem removeu os livros do Mundo da Imaginação pode devolvê-los, ou seja, somente o Fausto. Um adulto não pode entrar no Mundo da Imaginação e as crianças precisam dar um jeito de realizar esse desafio. Laura conversa com Mariana e desabafa a angústia de ficar tanto tempo longe dos filhos e de Mauro. Amanda é firme com Téo alegando que ele não é um Monteiro.

Quarta-feira, 20 de março

Dimitri, Ellen, Ian e Nath confrontam a gangue Pedalzera para devolver os livros. Mini diz para Telma que acha que Daniel ainda gosta de Mariana. Os jovens do Lado Vila e Lado Torre deixam as diferenças de lados e começam uma integração; eles se encontram no Monter Mercado. Rosalina liga para Vera e diz que Romeu está com Julieta no Monter Mercado; Vera chega e flagra Romeu cantando no karaokê com Téo. Glaucia e Fred falam que querem dar um apartamento a Vitor Campos, por todo serviço prestado à família; Leandro aceita. A gangue Pedalzera faz um acordo com Fausto: os livros em troca de um dia inteiro no condomínio Residencial Verona.

Quinta-feira, 21 de março

Pedalzera apronta no condomínio. Telma ajuda Laura a encontrar a academia de Mauro, sem Telma perceber, Laura tira foto da mulher. Após insistência, Mauro deixa Laura treinar na academia; Mariana chega na academia e encontra os dois treinando juntos. Bernardo leva os dois filhos para almoçar e socializar. Bassânio falta no restaurante e Telma oferece ajuda para Daniel. Na luta, Laura ganha de Mariana; ela provoca Mariana na academia dando um beijinho em Mauro. A gangue Pedalzera consegue invadir a casa de Ian.

Sexta-feira, 22 de março

Glaucia entrega a chave do novo apartamento para Vitor. Fausto muda de ideia e avisa Dimitri, Ellen, Ian, Nath que não quer devolver os livros ao Mundo da Imaginação, já que ninguém na realidade atual conhece Shakespeare e ele pode ficar famoso com as obras do escritor. Vitor visita os pais e fala que o novo apartamento é no Residencial Verona; Hélio fica bravo pelo filho morar no Lado Torre. Leandro e Bernardo ensinam Téo a jogar tênis. Mauro flagra as crianças do Pedalzera no apartamento dele e quer saber o que eles fazem na casa dele. Laura tira uma foto com Lívia e a descreve no celular.

