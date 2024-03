Youtuber diz ter sido vítima de golpe com uso da inteligência artificial

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O youtuber Rezende, 27, contou que teria sido vítima de golpe com uma imagem manipulada através da IA (Inteligência Artificial).

O que aconteceu

Em entrevista para a revista Quem, o youtuber, com 33 milhões de seguidores na plataforma, relatou que o caso aconteceu nas últimas semanas. "Colocaram um vídeo que era eu falando de um cassino, só que foi criado por inteligência artificial. Não era minha frase, só que pegaram meu timbre de voz e colocaram", afirmou.

Ele continuou e disse: "Isso é um exemplo, mas também já colocaram palavras na minha boca relacionado a ex-relacionamentos meus, coisas que envolveram o meu passado... A gente sabe o que que aconteceu, sabe como foi e infelizmente as pessoas pegam trechos e colocam em um outro contexto".

O youtuber declarou que colocam muitas palavras em sua boca e já viralizaram vários vídeos editados na internet. "Sabia qual era o contexto, o que era realmente o vídeo, qual foi o sentimento do vídeo. As pessoas pegam e editam de uma forma que, no contexto que é passado, acaba atrapalhando. Eu estou em um meio que que é assim que funciona, então eu tenho que trabalhar dessa forma", desabafou.