Show de Taylor Swift chega ao streaming com cinco performances inéditas

O filme da turnê "The Eras", de Taylor Swift, chegou ao serviço de streaming Disney+. A obra, que bateu recordes e se tornou o filme-concerto de maior arrecadação de todos os tempos, traz novidades em relação à versão exibida nos cinemas.

"Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)" tem cinco performances inéditas. A versão para o streaming traz apresentações ao vivo de "cardigan", que faz parte da lista de músicas do show, além de mais quatro músicas-surpresa: "Maroon", "Death by a Thousand Cuts", "You Are in Love". Segundo a plataforma, essas faixas serão exibidas depois dos créditos.

Ao todo, o filme tem três horas e meia de duração — para comparação, os shows da turnê costumam durar aproximadamente três horas e quinze minutos. A gravação aconteceu ao longo de três shows no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia.

Veja a lista completa de músicas do filme "Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)"

Era "Lover": "Miss Americana & the Heartbreak Prince" (trecho), "Cruel Summer", "The Man", "You Need to Calm Down", "Lover" e "The Archer".

Era "Fearless": "Fearless", "You Belong With Me" e "Love Story".

Era "evermore": "willow", "marjorie", "champagne problems" e "tolerate it".

Era "reputation": "?Ready for It?", "Delicate", "Don't Blame Me" e "Look What You Made Me Do".

Era "Speak Now": "Enchanted" e "Long Live".

Era "Red": "22", "We Are Never Ever Getting Back Together", "I Knew You Were Trouble" e "All Too Well (10 Minute Version)".

Era "folklore": "the 1", "betty", "the last great american dynasty", "august", "illicit affairs" (trecho), "my tears ricochet" e "cardigan".

Era "1989": "Style", "Blank Space", "Shake It Off", "Wildest Dreams" e "Bad Blood".

Músicas-surpresa: "Our Song" (tocada no violão), "You're on Your Own, Kid" (tocada no piano).

Era "Midnights": "Lavender Haze", "Anti-Hero", "Midnight Rain", "Vigilante Shit", "Bejeweled", "Mastermind" e "Karma".

Depois dos créditos: "Death by a Thousand Cuts", "Maroon", "You Are in Love".