A vez em que Susana Vieira decorou texto de novela enquanto fazia sexo

Susana Vieira, 81, revelou, em depoimento ao documentário "Tributo - Manoel Carlos" (Globoplay), que decorou textos de uma novela enquanto fazia sexo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A atriz participou da produção que relembrou a carreira do autor Manoel Carlos. "Eu já me vi uma vez, de tanta neura que a gente tinha com texto do Manoel Carlos, de levar para o motel o texto. E deixar ele em um lugar que pudesse ver se estivesse muitas horas em uma posição só", iniciou seu relato.

Ela contou que decorou suas falas enquanto fazia sexo. "Nunca mais vou me esquecer quando botei o texto na beira da cama e eu tava numa posição lá, fazendo amor, lendo o texto porque eu não sabia aquela cena", lembrou.

Lília Cabral, que estava ao lado de Susana durante o depoimento, riu muito. "Tudo acontecendo aqui e eu ali lendo e queria virar a página. Manoel [Carlos] você me fez fazer isso", brincou a famosa.

Susana Vieira participou de 4 novelas escritas por Manoel Carlos: "A Sucessora (1978)", "Baila Comigo" (1981), "Por Amor" (1997) e "Mulheres Apaixonadas" (2003). Ela não deixa específico de qual delas era o roteiro que lia enquanto fazia sexo.