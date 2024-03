'Stranger Things: The Experience' chega a SP: saiba tudo o que os fãs da série poderão curtir

No mês de abril, o Shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo, receberá uma aventura especial, organizada pela Netflix em parceria com a Blast Entertainment e a Fever. A chamada Stranger Things: The Experience levará fãs para o universo da série, com direito a experiências imersivas, lanchonete temática e até fliperama.

Com ingressos a partir de R$ 60, os fãs poderão conhecer um cenário de 2.280 metros quadrados que já passou por Nova York, Los Angeles, São Francisco, Seattle, Atlanta, Toronto, Paris e Londres. A narrativa, desenvolvida em uma parceria exclusiva com os criadores da série, contará com cenários como o Laboratório Nacional de Hawkins, o Mundo Invertido, a sala Mix-Tape com lanches da série e o clássico fliperama Palace Arcade.

"Stranger Things: The Experience oferece aos fãs da série da Netflix uma aventura sem igual na pele dos heróis e heroínas de uma história inédita e ajudar Onze, Mike e todo o grupo a derrotar as forças do mal que ameaçam destruir Hawkins", diz Greg Lombardo, chefe de experiências da Netflix.

Serviço:

Stranger Things: The Experience

- Data: a partir de 12 de abril;

- Local: Shopping Eldorado, Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP

Valor: a partir de R$ 60;

- Horário: terça a domingo e feriados das 10h às 22h;

- Ingressos: a pré-venda começa na terça-feira, 19 de março para quem tiver se cadastrado para a lista de espera, e as vendas gerais na quarta-feira, 20 de março pelo site strangerthings-experience.com/saopaulo/. Os ingressos são limitados;

- Classificação: Não será permitida a entrada de crianças menores de 5 anos, e qualquer pessoa com menos de 14 anos deverá estar acompanhada de um adulto.