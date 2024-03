Simaria rebate pressão para cantar: 'Sou mãe raíz. Volto quando eu quiser'

Simaria, 41, respondeu aos constantes pedidos para voltar aos palcos.

O que aconteceu

Em uma sequência de stories em seu carro, a cantora pontuou suas prioridades no momento: seus dois filhos, Giovanna, 11 e Pavel, 8. "É impressionante que o público pensa que a gente tem uma vida de rainha", começou o desabafo.

"Sou mãe raiz, eu acordo e levo meus filhos na escola, mesmo fazendo meus cursos e compondo, volto e busco" e revelou não ter funcionários para fazer várias atividades da vida familiar. Com duas crianças que dependem dela, ela tem como foco o cuidado e segurança de suas crianças, fruto de seu relacionamento com o ex-marido, Vicente Escrig.

"As pessoas me cobram coisas que não fazem sentido nenhum. Quero deixar bem claro para vocês que a vida é minha e eu volto a hora que eu quiser voltar a trabalhar."

Ela compartilhou uma conversa com seu social media sobre preferir ter poucos mas fãs fiéis que a acompanharão e não estão 'bisbilhotando' sua vida. "Até que meus filhos estejam não estejam seguros o suficiente para que eu possa sair de casa, eu vou estar aqui do lado deles, porque uma mãe de verdade faz isso, e eu sou."

Na tarde da última quinta-feira (14), respondendo uma caixinha de perguntas enquanto estava no salão de beleza, ela respondeu sobre estar trabalhando em silêncio em sua carreira. "Vocês já ouviram uma frase que diz 'trabalhe no silêncio'? Quando a gente fica quietinha e não fica contando os planos da gente para ninguém, como as coisas dão certo na vida? Então é isso que eu tenho para dizer."