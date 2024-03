Sandro Pedroso diz que trabalha de madrugada em lanchonete: 'Faço tudo'

Sandro Pedroso, 40, virou assunto nas redes sociais nos últimos dias após publicar um desabafo sobre a recente inauguração de sua lanchonete, em Goiás, na qual não apareceu ninguém.

O que aconteceu

O ator, que está sem oportunidades na TV, disse que faz de tudo no empreendimento: "O pit dog de Goiás é um dos melhores do Brasil. Então, vi uma oportunidade de montar um, porque com uma chapa e um freezer se consegue dar início ao trabalho. Faço tudo. É um ponto bem simples, pequeno, mas ajudo no que dá, atendendo e servindo os clientes", afirmou em entrevista para a revista Quem.

Sandro ainda acredita que ter aberto o comércio em um pequeno município pode ter acarretado a inauguração malsucedida: "Eu vim para Anápolis há algum tempo por causa do meu filho, que mora aqui, e resolvi ficar perto dele para vê-lo crescer. Essa fase de criança passa muito rápido, e não quero perder de jeito nenhum".