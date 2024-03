Samsung lança smartphones Galaxy A35 e A55 a partir de R$ 2.699; veja ficha

A Samsung lançou ontem (14) os novos celulares da linha Galaxy A, conhecida pelo bom custo-benefício. Considerados intermediários, os modelos A35 e A55 possuem recursos mais avançados, como boas câmeras e conexão 5G.

Eles já estão sendo vendidos no Brasil, em três opções de cores: azul claro, azul escuro e rosa. O Galaxy A35 parte de R$ 2.699 (6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno) e o Galaxy A55 de R$ 2.999 (8GB e 128GB).

Os dois têm as seguintes especificações em comum:

câmera principal de 50 MP com estabilização óptica e digital;

gravação de vídeo Super HDR, que otimiza a iluminação e os detalhes das cenas;

modo Nightography, que melhora as imagens em situações de baixa luminosidade;

tela Super Amoled de 6,6 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e Vision Booster;

bateria de 5.000 mAh;

certificação IP67 (imersão em água doce até 1 metro de profundidade por 30 minutos);

sistema de segurança Samsung Knox Vault, que protege os dados do aparelho contra ataques cibernéticos ou violações em caso de roubo.

Além disso, há diferenças entre os modelos:

Galaxy A55

É o mais poderoso modelo da nova linha Galaxy A. Também é o primeiro a ganhar um acabamento premium, com moldura de metal e traseira em vidro. Segundo a empresa, o público-alvo são criadores de conteúdo.

Por dentro, é superior ao A35, tanto no processador (Exynos 1480 de 4 nanômetros) quanto nas câmeras, inclusive a de selfie. Além da melhor resolução dos sensores ópticos, o A55 tem recursos como modo retrato (inclusive noturno) e gravação simultânea com câmera traseira e frontal.

Ficha técnica: Samsung Galaxy A55

Tela: Super Amoled 6,6 Full HD+ 120 Hz (1.080 x 2.340 pixels)

Super Amoled 6,6 Full HD+ 120 Hz (1.080 x 2.340 pixels) Câmeras: traseira - 50 MP com estabilização óptica (principal); 12 MP (ultrawide); 5 MP (macro); selfie - 32 MP

50 MP com estabilização óptica (principal); 12 MP (ultrawide); 5 MP (macro); 32 MP Armazenamento interno: 128 GB ou 256 GB

128 GB ou 256 GB RAM: 8 GB

8 GB Processador: Exynos 1480

Exynos 1480 Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Cores: azul claro, azul escuro e rosa

azul claro, azul escuro e rosa Preço: R$ 2.999 (8 GB + 128 GB) ou R$ 3.499 (8 GB + 256 GB)

Galaxy A35

Esta é uma opção um pouco mais barata, com recursos fotográficos menos avançados. Segundo a Samsung, é para quem "consome conteúdo". Ou seja, o smartphone é suficiente para as atividades do dia a dia, como ver vídeos, tirar fotos e jogar games não muito pesados.

O processador é o Exynos 1380, o mesmo utilizado no A54 (antecessor do A55). Para quem precisa de um celular mais espertinho, pode optar por mais RAM. A traseira é de vidro, mas a moldura é plástica com aspecto metálico.

Ficha técnica: Samsung Galaxy A35