Ousada, Sabrina Sato exibe corpaço com biquíni asa delta de vinil

Sabrina Sato, 43, compartilhou várias fotos da sua manhã na praia.

O que aconteceu

A apresentadora aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro para dar um pulo no mar. Ela mostrou as curvas em um biquíni rosa vinílico, com top e calcinha amarrados juntos, formando um fio-dental.

Sato exibiu o bumbum em uma foto em close, publicada nesta sexta-feira (15), em seu perfil no Instagram. "Será que dá tempo pra dar um mergulho hoje?" perguntou a atriz. Ao que Nicolas Prattes, namorada de Sabrina não perdeu tempo em responder: "Tem que dar".