Rose Hanbury: quem é a aristocrata apontada como amante de Príncipe William

Uma suposta relação extraconjugal entre Príncipe William, 41, e a ex-modelo Rose Hanbury, 40, voltou aos holofotes.

O que aconteceu?

A modelo voltou a ser mencionada após o sumiço de Kate Middleton, esposa de William, e o recente escândalo envolvendo a manipulação de uma foto . Desde 2019, boatos sobre um caso entre os dois circulam. Nada ficou provado.

. Desde 2019, boatos sobre um caso entre os dois circulam. Nada ficou provado. William e Rose teriam se conhecido em eventos comuns, já que ela faz parte da aristocracia britânica . A ex-modelo é casada com o diretor David Rocksavage , com quem tem três filhos. Ele foi pajem da Rainha Elizabeth II e circula na alta sociedade londrina.

. A ex-modelo é casada com o diretor David , com quem tem três filhos. Ele foi pajem da Rainha Elizabeth II e circula na alta sociedade londrina. O casal também tem uma casa de férias nas imediações de um dos palácios de Kate e William . Ambas ficam em Norfolk, no Reino Unido.

. Ambas ficam em Norfolk, no Reino Unido. Para súditos, o "sumiço" de Kate Middleton poderia estar relacionado ao affair de William.

Rumores cresceram em 2023

No ano passado, a revista Flash!, de Portugal, garantiu que os dois passaram o Dia dos Namorados juntos. A notícia nunca foi confirmada e nem comentada por membros da realeza britânica.

Uma decisão de Charles III também teria causado desconforto em Kate Middleton. É que o Rei teria concedido ao marido da suposta amante de William um cargo de importância no cerimonial britânico, o lord-in-waiting." Eles estão voltando ao coração da corte real", teria afirmado o 'Daily Mail' na época.

O caso voltou à tona após o suposto affair ser citado no horário nobre da TV norte-americana. Durante o The Late Show With Stephen Colbert, o apresentador mencionou o caso ao falar do sumiço da princesa. Imediatamente, o assunto ganhou as redes sociais.