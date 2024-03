Ronnie Von exibe adega em mansão com mais de 2 mil vinhos

Ronnie Von, 79, abriu sua mansão, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, para mostrar sua adega de vinhos com mais de 2 mil garrafas.

O que aconteceu

O apresentador, que mora em uma residência dentro de um terreno de mais de 2 000 metros quadrados no Morumbi, tem uma adega de madeira e vidro com capacidade para 4 000 garrafas, com uma sala de degustação: "Hoje, tenho pouco mais de 2 000 garrafas. O restante, eu bebi", confessou ele em entrevista à Veja

Por lá, é possível encontrar o icônico Château Petrus das safras 1993 e 1997, além do Cheval Blanc 1996, que foi dado de presente pelo amigo Gugu Liberato pouco antes da morte dele, em 2019

Ronnie, que completará 80 anos em junho, tem um vinho queridinho: Porto Colheita produzido pela Real Companhia Velha no ano de seu nascimento e que deve ser aberto em seu aniversário

O cantor guarda em potes de vidro rolhas de 6 000 garrafas que tomou ao longo da vida: "Se você me convidar para tomar um vinho, aviso antes: a rolha é minha. Coleciono todas".

Imagem: Leo Martins/Veja SP