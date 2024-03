Rômulo Arantes e Mari Saad recebem convidados em luau pré-casamento

Mari Saad, 28, e Rômulo Arantes, 36, já começaram as celebrações de seu casamento, que acontece amanhã, sábado (16), na Bahia.

O que aconteceu

O casal reuniu amigos e familiares para um luau na véspera de seu casamento. Na festa com o pé na areia desta sexta-feira (15), a cor branca fazia parte dress code dos convidados e também foi eleita para o visual dos noivos.

A cerimônia acontecerá amanhã, no resort Txai, em Itacaré, na Bahia, que foi fechado para a celebração. O casamento contará com 200 convidados, entre eles amigos próximos do casal como Mari Gonzalez, 30, e a cantora Preta Gil, 49, que fará uma apresentação.