Cheias de Charme: Penha abre boca de sacola e acaba com a vida de Chayene

Nos próximos episódios de "Cheias de Charme", Chayene ouve conselho para lidar com Penha. Inácio é contratado em bufê, apesar de desconfianças sobre aparência. Inácio e Rosário flertam.

Rosário é demitida do bufê e diz que vai correr atrás de seu sonho. Cida serve Ariella e Sônia, e elas reclamam de sumiço durante noivado. Penha dá entrevista à imprensa e reclama de Chayene. Elano procura Cida em fotos da festa.

Rodinei fala que pedirá Cida em casamento. Conrado encontra Cida e a convida Cida para sair. Chayene é rejeitada por babás e empregadas. Tom tenta convencer Penha a não processar Chayene. Conrado entrega caso da Chayene a Lygia.

Sobre 'Cheias de Charme'

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.