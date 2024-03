Pedro Pascal recorda apuros antes da fama: 'Tinha R$ 35 na minha conta'

Pedro Pascal, 48, relembrou seu passado antes de estourar em seu papel em "Game Of Thrones".

O que aconteceu

"Sonhei em ser ator a minha vida inteira, então tudo isso foi superado, é como cruzar a linha em grande escala", refletiu o ator sobre receber o prêmio de melhor ator, por seu papel em "The Last of Us" no SAG Awards desse ano.

Após se formar na Universidade de Nova York em 1997, em artes cênicas, o ator teve pequenos papéis em diversas séries durante um intervalo de 15 anos, até interpretar Oberyn Martell, de "Game Of Thrones", em 2014. Nesse período, ele enfrentou duras dificuldades financeiras. "Estamos falando de ficar doente, precisar ver um médico, precisar de uma cirurgia, pagar meu aluguel, quando eu tinha menos de U$ 7 na minha conta bancária (cerca de R$ 35)."

Mas foi uma oportunidade em 1999, quando viveu "Eddie" em "Buffy", que o fez ter esperanças para não desistir. "Então a 'Caçadora de Vampiros' apareceu e salvou o dia literalmente, foi a razão pela qual fui capaz de permanecer e não desistir."

Deste então, Pedro Pascal viveu um oficial colombiano em "Narcos", ao lado de Wagner Moura, seguido do herói do universo de "Star Wars" em "The Madalorian" e por fim o aclamado Joel, em "The Last Of Us". O chileno também foi confirmado como Reed Richards, o Senhor Fantástico no reboot de "O Quarteto Fantástico" com previsão de estreia em 2025.