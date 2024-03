8 pets que causaram ao verem os donos na cama: 'Botou nariz na bunda do ex'

Quem tem ou teve bicho de estimação sabe que é um desafio transar com ele por perto. Cães e gatos aparecem do nada, como se não estivessem quebrando o clima —parece até que é você quem está atrapalhando o sossego deles! É quando o tesão dá lugar ao susto ou às gargalhadas, tudo depende do clima no momento.

Veja, a seguir, histórias de pessoas pegas de surpresa por seus amigos de quatro patas e focinhos gelados, na hora do sexo.

"Ela enfiou o nariz gelado na bunda do meu ex"

"Minha gata, por ser muito apegada a mim, ficava sempre perto. Eis que estava com meu ex-namorado no quarto, começando a transar, quando ela chegou. Querendo entender o que acontecia, ela enfiou o focinho gelado bem na bunda do meu 'ex'. Ele deu um salto para o lado e eu quase caí da cama. Quando entendi o que aconteceu, começamos a rir muito e não conseguimos continuar." — Mara, acupunturista

"Meu poodle acordou meu pai, que quase pegou a gente pelado"

"Uma vez, estava com meu noivo em casa, e meus pais dormindo no quarto. Cuidando para fazer o mínimo de barulho possível, começamos uns amassos nervosos. A televisão estava ligada para abafar o som e disfarçar. Só que meu poodle, que já deveria estar dormindo, resolveu passear pela casa. No meio da transa, ele apareceu e começou a latir muito, acordando todo mundo. Levamos um baita susto. Não sabíamos se tentávamos fazer o cachorro ficar quieto ou se colocávamos a roupa. Não demorou nem dois minutos e meu pai desceu as escadas para ver o que estava acontecendo. A sorte é que estávamos vestidos, porém, suados." — Lidiane, pedagoga

"Meu gato subiu em mim enquanto eu chupava minha namorada"

"Estava deitada de barriga para baixo, chupando a minha namorada. Foi quando o meu gato entrou no quarto e subiu nas minhas costas. Queria tirá-lo de lá, mas não podia parar o que estava fazendo, porque ela estava quase gozando. Fiquei me sacudindo para fazer ele descer, mas tentando não me mexer muito." — Joana, social media

"Minha cachorra achou que a embalagem da camisinha era comida"

"Estava com meu namorado na cama, nos amassos. Como estava tudo quieto, imaginei que minha cachorra estivesse na sala. Apaguei a luz e fechei a porta para ela não entrar. Falei para ele pôr a camisinha. Ele levantou, abriu a embalagem e logo deu um grito. Assustada, acendi a luz. Minha cachorra saiu debaixo da cama e deu uma lambida no pau dele, porque escutou o barulho de plástico e achou que fosse alguma comida." — Laís, arquiteta e urbanista

"Seis gatos pularam em cima da gente"

"Eu e meu companheiro temos sete gatos. Tínhamos acabado de mudar de casa e instalado redes de proteção nas janelas de todo o apartamento. Então, resolvemos estrear o quarto novo. No meio da transa, um dos gatos mais novos resolveu escalar a rede de proteção na janela e ficou com a unha presa nela. Ele começou a miar desesperadamente, e os outros vieram correndo para ver o que estava acontecendo. Seis gatos pularam por cima de nós na cama, para chegar até a janela do quarto. Levamos um susto e, claro, paramos tudo para auxiliar o gatinho em apuros." — Aline, professora

Gato subindo na cama e cachorro chorando atrás da porta: os perrengues são vários Imagem: Ketut Subyianto/Pexels

"Ela chora por debaixo da porta quando estamos transando"

"Minha cachorra, toda vez que estamos na cama nos beijando, sobe em cima da gente e fica nos lambendo. Se não damos atenção, o que normalmente acontece, ela começa a latir enlouquecidamente. Temos de trancar ela para fora do quarto, mas aí ela chora e funga por debaixo da porta. Ou seja, bem 'fácil' transar nesse clima." — Ana, produtora de eventos

"Os gatos pularam em cima da calça que eu estava tirando"

"Estávamos nas preliminares, quase indo para o 'finalmente'. Meu marido tirava minha calça e o barulho do zíper abrindo despertou a atenção dos dois gatos que estavam na porta. Eu estava tirando a calça, quando os dois pularam em cima dela e cravaram as unhas. No susto, joguei no chão e eles ficaram malucos brincando com a peça. Óbvio que o barulho deles brincando com o botão e o zíper quebrou todo o clima." — Monique, fotógrafa

"Ele ficou nos encarando com os olhos semicerrados"

"Beijos aqui, carícias ali, e o meu gato pulou na cama, bem do lado da nossa cara, e ficou encarando com os olhos semicerrados e amassando 'pãozinho' [afofando] no travesseiro, como quem diz: 'Continuem, humanos'. Tivemos uma crise de riso e eu tive de colocá-lo para fora do quarto." — Laura, estudante

*Com matéria publicada em 27/02/2018