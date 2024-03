Reação da direita leva Olivia Rodrigo a parar distribuição de camisinhas

Equipe de Olivia Rodrigo proibiu a distribuição de camisinhas e pílulas do dia seguinte nos shows da turnê "Guts".

O que aconteceu

Ação de organizações que defendem o acesso ao aborto foi vetada pela equipe da cantora norte-americana. Pacotinhos com camisinhas e caixas de pílula do dia seguinte, além de adesivos com códigos QR que levavam informações sobre liberdade de saúde reprodutiva e aborto, estavam sendo dados gratuitamente aos fãs durante as apresentações.

Cantora foi criticada por conservadores e políticos durante passagem pelo Missouri, estado onde o aborto é totalmente proibido. O senador Bill Eigel, por exemplo, alegou erroneamente que as pílulas distribuídas seriam abortivas, e não uma forma de prevenir a gravidez.

Uma foto da distribuição dos produtos viralizou, e a imprensa do estado desvirtuou chamando atenção para as crianças que poderiam frequentar o show e seriam prejudicadas com a ação. A equipe da cantora, preocupada com o tamanho da repercussão e a retirada do foco da conscientização preventiva da campanha, resolveu então apenas distribuir broches, adesivos, bonés e materiais informativos sobre saúde sexual.

Ação começou em show no dia 8 de março, Dia da Mulher. Rodrigo também está doando os lucros da turnê para a Fund 4 Good, sua própria organização, dedicada a proteger direitos femininos ao redor do mundo.