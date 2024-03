O misterioso filme que Nolan, vencedor do Oscar, não quer que você veja

Christopher Nolan ganhou o Oscar de melhor direção de 2024 com "Oppenheimer". O que talvez você não saiba é que muito antes da fama, o inglês fez um filme que ele não quer que seja assistido.

O filme é de 1995 e se chama "Larceny". As informações sobre são escassas, mas o filme foi feito por um grupo de amigos da sociedade cinematográfica da University College London.

O que se sabe, de acordo com o que foi publicado pelo The New York Times, é que o filme dura oito minutos, filmado em preto e branco, com câmeras de 16mm e envolve um assalto a um apartamento.

A obra chegou a ser exibida no Cambridge Film Festival, em 1996, mas desapareceu. Dan DeLaPorte, do Letterboxd, chegou a vasculhar do Google a sites piratas, mas não encontrou rastros do filme.

Todo o segredo tem gerado cada vez mais especulações sobre o filme. Estaria Nolan pensando em transformá-lo em longa? Ou ele teria vergonha do conteúdo?

Um fã encontrou um filme antigo de Nolan, de 1990, em 2021 com a ajuda de uma emissora de TV de Chicago. Mas, após disponibilizar Tarantella no Vimeo, a produtora de Nolan o processou por violação de direitos autorais.