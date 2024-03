'Não deu para comprar quase nada', diz sister sobre compras da Xepa

Depois de fazer o mercado com Bin, Fernanda reclamou dos preços da Xepa do BBB 24 (Globo) e ficou preocupada com as escolhas de alimentos que eles fizeram.

O que aconteceu

A sister explicou que o dinheiro não foi suficiente e que os preços estavam muito altos.

"Absurdamente caro, não deu para comprar quase nada. Pessoal vai ficar irritado. Ainda sobraram 15 estalecas, porque tudo era de 80 para cima, 75 para cima", disparou a carioca.

"Não tinha nada acessível. Sabe quanto é nada vezes nada?", continuou Fernanda.

Raquele entrou na conversa e perguntou sobre a quantia de estalecas que o grupo destinou ao mercado.

"4.000 e pouquinho, não deu. Não deu para comprar quase nada. Comprei, assim, o essencial, que o pessoal gosta de pegar no pé, mas não deu. Vai ter que dividir um monte de coisa. Goiabada vai ter que dividir um monte de gente, não deu o número certo", explicou a confeiteira.

