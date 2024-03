Mãe de Ana Castela a defende sobre plágio: 'Você tá se aproveitando dela'

Michele Castela usou seus stories para criticar a resposta que o sertanejo Antony, 28, dupla de Gabriel, 31, fez sobre explicação de Ana Castela, 20.

O que aconteceu

A mãe da cantora usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (14), para alfinetar a resposta de Antony. O cantor falou em suas redes sociais que não acreditava que Ana era fã da dupla e nem em sua explicação, "pois era macaco velho". A Boiadeira foi acusada de plagiá-los em seu novo single, "Ram Tchum", parceria com Dennis DJ e MC GW.

Antony, você não está tão chateado. Você está aproveitando teu engajamento em cima do sucesso da Ana, porque isso também está te dando engajamento. A sua música que estava lá atrás, dois anos atrás, provavelmente está todo mundo indo atrás para saber que música é a sua. Que legal, torço por vocês. Mas mexeu com a minha filha, eu venho aqui falar , respondeu Michele.

Em sua fala, a sertaneja explicava gostar muito da dupla e que a sua música vinha de uma experiência pessoal e nada tinha com a canção "Ram Tchuuuu", gravada pela dupla em 2022. "Nunca achei que teria que vir aqui falar sobre isso. A minha música tem algo a ver com o meu pai, porque a caminhonete dele faz 'ram tchum'. É algo entre pai e filha. Jamais que eu ia copiar."

Ana Castela também comentou ter entrado com contato com Antony em seu perfil pessoal e no da dupla, mas que não teve resposta. Ela apagou seus stories com sua explicação, após seguir ignorada pelos cantores.

"Eu só observo. Ontem a minha filha se pronunciou e vocês viram e nem deram uma resposta para ela. 'A ela nem segue a gente, não é fã', ela pode não ser, mas o pai e a mãe dela são", alfinetou a mãe. "Ela apagou pela sua falta de consideração, porque ela foi muito educada, eu eduquei muito bem a Ana. Ela foi toda doce, respondeu vocês. E vocês não deram a mínima para ela."