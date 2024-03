Léo Dias e Cariúcha batem boca ao vivo no Fofocalizando: 'O que tem a ver?'

Léo Dias e Cariúcha bateram boca durante a apresentação do "Fofocalizando" (SBT).

O que aconteceu

O jornalista e a ex-participante de "A Fazenda" deram início a uma discussão ao vivo enquanto avaliavam as atitudes de Yasmin Brunet no BBB 24 (TV Globo). Cariúcha criticou a ex-BBB, e Léo tentou defendê-la usando como base a história da mãe, Luiza Brunet.

"Desculpa, posso falar uma coisa? Se você soubesse pelo menos o mínimo da história de vida da Luiza Brunet, de onde a Luiza Brunet veio, o que ela passou...", disse o jornalista. Cariúcha retrucou: "O que tem a ver a Luiza Brunet com a filha?".

"A Luiza Brunet é a mãe dela!", afirmou Léo.

Cariúcha, no entanto, insistiu que Yasmin deve ser analisada independente da mãe. "O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a Luiza Brunet? O assunto é a Luiza? Não é a Luiza, desculpa. O assunto é a Yasmin!", frisou ela.

"Não, não, não, tem tudo a ver, sim. Foi a Luiza que criou ela", respondeu o jornalista.

Cariúcha, porém, não se convenceu e continuou contra-argumentando: "Problema é dela! Dá licença, né? A história é da filha. Não tem nada a ver a mãe. Se for assim, vamos contar a história da minha mãe também. Se você soubesse a história da minha mãe... Não tem nada a ver, é individual".

Gabriel Cartolano, que também apresenta o programa, tentou explicar a visão de Léo. "Mas a Yasmin cresceu com a história da Luiza", disse ele. Léo complementou: "Exatamente. A Luiza foi empregada doméstica, sabe?".

"Dane-se! A Luiza tem a história dela, que não me diz respeito no momento, não é sobre ela que estamos falando. Estamos falando da filha dela, que teve atitudes preconceituosas dentro de um reality. É isso que estamos julgando. A Luiza é outros 500", finalizou Cariúcha, aos gritos.