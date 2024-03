Key Alves revela tatuagem em parte íntima para celebrar sucesso na Playboy

Key Alves, 24, revelou que tatuou o coelhinho da Playboy em sua parte íntima para celebrar o sucesso de posar pela segunda vez para a revista adulta.

O que aconteceu

A famosa afirmou que está "muito realizada" com o novo ensaio para as páginas da publicação. Ela explicou que nunca pensou em ser modelo da publicação adulta, por isso o ensaio é a realização de um sonho.

"Não poderia deixar de registrar esse momento para sempre e mostrar para quem gosta de me acompanhar pelas plataformas. Não posso revelar onde é a tatuagem. O que posso dizer é que e abaixo do umbigo", contou em entrevista à Quem.

Key Alves assinou contrato com a Playboy no ano passado, quando foi chamada pela revista como a "atleta mais sexy" do Brasil. A jogadora de vôlei garantiu que o valor do cachê foi milionário, mas não disse o valor exato.

Vale destacar que Key também mantém perfil ativo em plataformas de entretenimento adulto e segue com a carreira no vôlei, agora como atleta de um time dos Estados Unidos.