'Kaiju No. 8', 'WIND BREAKER' e mais animes chegando na Crunchyroll

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes.

A Crunchyroll despejou um caminhão de anúncios de anime para o mês de abril. Com a proximidade da temporada de primavera 2024, o fã já pode descobrir várias séries que serão lançadas por aqui.

São dezenas de novas séries para acompanhar, mas Splash selecionou os nomes mais importantes: "Kaiju No. 8", "WIND BREAKER", "A Condition Called Love", "Black Butler -Public School Arc-", "KONOSUBA -God's Blessing on This Wonderful World! 3" e "Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers", "Gods' Games We Play" e "Laid-Back Camp" (3ª Temporada).

Completam a lista de destaques os animes "Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation" (segunda metade da 2ª Temporada), "Re:Monster", "Tadaima, Okaeri", "The Duke of Death and His Maid" (3ª Temporada), "The Irregular at Magic High School" (3ª Temporada) e "The Misfit of Demon King Academy II" (segunda metade).

"Os Cavaleiros do Zodíaco" também retornam em abril com a segunda parte da série "Batalha do Santuário". A produção, toda feita em computação gráfica, originalmente foi lançada na Netflix, mas depois foi disponibilizada pela Crunchyroll. Com esses novos episódios veremos o fim da Saga das 12 Casas, uma das mais celebradas do anime original. Vale destacar que foi a partir dessa temporada que houve uma mudança total no elenco do anime, trocando as vozes clássicas por novos atores.

Capa do mangá "Um Homem e seu Gato" Imagem: Reprodução/Square-Enix

Duas editoras brasileiras, a Veneta e a Mythos, aproveitaram suas lives no canal Fora do Plástico para anunciar novos quadrinhos japoneses. A Veneta prometeu trazer "Nejishiki", de Yoshiharu Tsuge, uma coletânea de contos. Já a Mythos, por sua vez, emplacou quatro anúncios: "Um Homem e seu Gato" (de Umi Sakurai), "Nanahoshi e Tachibana" (de Sayaka Ameno), "Natsuyasumi no Tomo" (de Sayaka Ameno) e "Fenrir" (de Chuugaku Akamatsu e Mioko Oonishi).

"DAN DA DAN", uma das grandes promessas dos animes para 2024, ganhou um anúncio duplo. O anime da dupla de adolescentes enfrentando forças ocultas e alienígenas será disponibilizado tanto pela Crunchyroll quanto pela Netflix, fazendo com que ainda mais pessoas possam acompanhar esse anime.

Filme "Dragon Ball Super: Super Hero" Imagem: Divulgação/Toei Animation

Recomendação para o fim de semana: "Dragon Ball Super: Super Hero". Em homenagem a Akira Toriyama, a nossa recomendação para o fim de semana não será uma série, e sim o último filme lançado de "Dragon Ball". "Super Hero" se passa alguns anos após "Dragon Ball Super" e é focado em Gohan e Piccolo. A trama começa quando um herdeiro da organização criminosa Red Ribbon desenvolve um plano de ressuscitar Cell, e caberá ao filho de Goku e seu pai de criação impedirem isso.

Esse filme contou com colaboração direta de Akira Toriyama, que fez o design dos novos personagens e ainda deu o tom de humor do longa. Esse também é o primeiro projeto grande de "Dragon Ball" feito em computação gráfica, e a animação é muito linda. O filme está disponível no catálogo do Prime Vídeo com dublagem em português.