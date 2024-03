Homem passa a mão em mulher, deixa bilhete com endereço e é preso em MG

Um homem de 58 anos foi preso por suspeita de importunar sexualmente uma mulher de 22 e deixar um bilhete com seu endereço para ela, em Patos de Minas (MG), na manhã da última quarta-feira (13).

O que aconteceu

Importunação ocorreu no momento em que a vítima descia de um ônibus, na companhia dos dois filhos. O suspeito teria passado as mãos no bumbum da vítima e colocado um bilhete dentro do bolso dela, com o nome "Matias" e um endereço no bairro Cidade Nova. As informações são da Polícia Militar de Minas Gerais.

Vítima acionou a PM. Após ser apalpada, ela relatou o ocorrido aos agentes que estavam nas proximidades e mostrou o bilhete deixado pelo homem. A equipe foi até o endereço deixado no papel e abordou o suspeito.

Ao ser abordado pelos militares, o suspeito negou que tenha importunado a mulher. Ele relatou que naquela manhã havia saído de casa, foi até uma loja na Avenida Brasil e garantiu não ter interagido com ninguém durante o trajeto.

Posteriormente, ele admitiu ter deixado o bilhete. Ao ser confrontado com a mensagem colocada no bolso da vítima em que constava seu endereço, o homem mudou a versão, falou que desceu em um ponto próximo à orla da Lagoa Grande, onde a vítima também desceu, e disse ter conversado com ela. O suspeito também alegou que já havia visto a mulher em outras ocasiões, a achado bonita e decidiu convidá-la para ir até sua casa.

Vítima reconheceu o homem como o autor da importunação, mas negou que o tenha visto antes. O suspeito foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil, que, em nota, disse que dará prosseguimento a investigação do caso. Como o homem não teve a identidade revelada, não foi possível localizá-lo para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos.

O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas, por se tratarem de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados.

O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.