'Herdeiro' do jogo do bicho e ex de Anitta: quem é o noivo de Lancellotti

Giovanna Lancellotti, 31, foi pedida em casamento por Gabriel David, 26, na Tailândia. O jovem é um dos "herdeiros" do jogo do bicho e figura conhecida no Carnaval do Rio.

Quem é Gabriel David

Ele é filho do bicheiro Anísio Abraão. Em entrevista ao documentário "Vale o Escrito" (Globoplay), que trata das origens do jogo do bicho no Brasil, ele preferiu se distanciar da conversa sobre a contravenção do pai, e focar em outra herança de família: as escolas de samba.

Gabriel foi "criado" na Beija-Flor, que tem Anísio como patrono, e é diretor de marketing da Liesa, a liga das escolas de samba do Rio. Também é favorito para assumir a presidência do grupo.

O jovem já afirmou que o pai nunca quis que os filhos se envolvessem com o jogo do bicho. A prática financia escolas de samba do Rio há décadas, mas o rapaz acredita que isso pode — e deve — mudar nos próximos anos.

Acho que as escolas de samba, principalmente as de ponta, são cada vez mais sustentáveis e não vão depender de ninguém a não ser delas, cada vez mais. Acho que as escolas dependem de suas comunidades.

Gabriel David, ao podcast "Cara a Tapa" de Rica Perrone, em 2021

Novidades no Carnaval

Giovanna Lancellotti e Gabriel David curtem ensaio da Beija-Flor Imagem: Reprodução/divulgação

Gabriel David já disse ser a favor de um novo sambódromo — e de deixar a Marquês de Sapucaí, no centro da cidade.

Essa ideia não é minha, escuto desde que nasci, porque existe quase que uma raiva de muitos sambistas, 'da antiga' principalmente, de que eles não foram consultados na construção do sambódromo.

Gabriel David ao "Charla Podcast", em janeiro deste ano

A gente quer mudar porque quer um lugar mais legal? Nada disso. A questão é estrutural, de chegada e saída de público, carros alegóricos e de uma multidão de pessoas que está indo ali desfilar. Financeiramente falando, a forma mais fácil de consertar esses problemas é levar o sambódromo para outro lugar.

Gabriel David ao "Charla Podcast", em janeiro deste ano

Gabriel David é conhecido por parcerias inovadoras no Carnaval: neste ano, a Brahma fez latinhas personalizadas com as cores de cada uma das agremiações do Grupo Especial. Além disso, o Desfile das Campeãs teve um show de abertura com Anitta, em comemoração aos 40 anos do sambódromo.

O diretor já deixou claro que gosta de se aproximar da modernidade, embora respeite a maneira com que os veteranos pensavam.

Quando a gente chegou na Liga, há 3 anos, mal tinha rede social, o diálogo com as pessoas era muito fechado. Tem pessoas de outra geração, que não lidam tanto com redes sociais, e não tem nada de errado, porque o Carnaval vai bem e as escolas estão aí vivas e fortes graças à Liga, mas meu trabalho de alguma forma foi mostrar o que de fato acontece. Algumas pessoas não sabem o formato de escola, não sabem o bastidor.

Gabriel David ao "Charla Podcast", em janeiro deste ano

Amigos famosos; ex de Anitta

Giovanna Lancellotti e Gabriel David Imagem: Reprodução/Instagram

Gabriel leva uma vida luxuosa — e é cheio dos contatos com famosos. Ex de Anitta, ele namora atualmente a atriz Giovanna Lancellotti e é amigo de infância de Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari.