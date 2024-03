Giovanna Lancellotti fica noiva de Gabriel David na Tailândia

Giovanna Lancellotti, 31, foi pedida em casamento por Gabriel David, 26, na Tailândia.

O que aconteceu

A atriz compartilhou a novidade no feed de seu perifl no Instagram, com um carrossel de fotos do pedido e das alianças: "Uma nova etapa em nossas vidas. Com amor, GG"

Nas imagens, o casal aparece em uma praia paradisíaca da Tailândia, celebrando o momento

Os dois estão em viagem romântica desde o início desta semana, compartilhando diversos momentos da aventura, que começou na Ilha Phuket, seguindo para o famoso arquipélago Ko Hong.

Giovanna e Gabriel estão juntos desde 2021