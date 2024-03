Giovanna diz que Isabelle mudou no BBB 24: 'Não tem mais pra onde correr'

No Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Giovanna comentou com Raquele sobre a postura de Isabelle na sexta-feira (15).

O que aconteceu

A doceira disse que mais participantes perceberam que Isabelle estava diferente. "Ela falou que hoje foi estranho porque a Cunhã sempre é toda educadinha na sala, e quando alguém vai no Confessionário depois dela, ela segura a porta. Diz que hoje ela não segurou, não, saiu brava".

Raquele sugeriu que Isabelle possa estar se sentindo "sufocada" pelo afunilamento do jogo.

Giovanna concordou. "Chegou num ponto em que ela não tem mais para onde correr, ela não tem como jogar sozinha mais".

A Líder completa. "Acho que isso deve estar pegando ela, porque ela não queria de jeito nenhum jogar em grupo, não queria divisão de grupo, ela queria ser ela por ela".

Giovanna ainda pontuou que sentiu que Isabelle ficou chateada por não estar no VIP dela, mas que "não tinha o que fazer".

