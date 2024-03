Aos beijos, Duda Nagle aparece pela primeira vez com nova namorada

Duda Nagle, 40, apareceu pela primeira vez em um evento com a namorada, Michele Balsamão, na tarde desta sexta-feira (15), e trocou beijos apaixonados.

O que aconteceu

Os dois estiveram um evento de decoração na tarde desta sexta em São Paulo. O casal posou para fotos e deram um beijo para as lentes dos fotógrafos. Michele usava um vestido branco curto, enquanto Duda uma roupa social - camisa branca e uma calça caramelo.

O casal teve o romance assumido no Carnaval deste ano. Duda divulgou fotos ao lado da amada em uma rede social no dia 11 de fevereiro. Esse é o primeiro relacionamento que Duda assume após o fim do casamento com Sabrina Sato. Eles se separaram em março de 2023, e são pais de Zoe.

A namorada do ator conta com mais de 34 mil seguidores no Instagram, onde ela compartilha detalhes da rotina de trabalho como CEO de uma empresa especializada em gestão de benefícios empresariais.

Duda Nagle faz primeira aparição com a namorada, Michele Balsamão Imagem: Patrícia Devoraes/Brazil News