Alexandre Frota diz que pegou mulheres de diretores da Globo: 'Insaciável'

Alexandre Frota, 60, admitiu que costumava pegar as mulheres de alguns diretores com quem trabalhou em novelas — o ator brilhou na Globo em diversas tramas de sucesso nos anos 1980 e 1990, no auge de sua carreira na TV.

O que aconteceu

Sem citar nomes, Frota abordou o assunto ao falar sobre sua trajetória na TV. Durante participação no podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez, ele contou que seu trabalho preferido foi na minissérie "Boca do Lixo", da Globo, em que viveu um triângulo amoroso com Silvia Pfeiffer e Reginaldo Faria.

Alexandre explicou que o autor Silvio de Abreu escreveu o personagem que ele interpretou para o ator Carlos Alberto Riccelli, nome preferido por Daniel Filho, mas Roberto Talma optou por ele.

Em seguida, Frota contou que foi pressionado por Filho antes de iniciar as gravações, quando o diretor disse esperar que ele "desse conta do recado", ou seja, que conseguisse interpretar o personagem. O artista, então, explicou que falou o seguinte para o diretor: "Pode deixar que eu vou dar conta do recado". "Quando recebi os 12 capítulos [da minissérie] devorei e estudei. Sabia tudo, a condução do personagem", completou.

Foi nesse momento em que Frota destacou que pode ter feito várias coisas erradas naquela época, como transar com mulheres dos diretores da emissora, mas que era comprometido com o trabalho. "Nunca faltei a uma gravação, nunca cheguei atrasado. Posso ter feito várias outras coisas, ter namorado mulher de diretor, namorei várias... Eu era um cara insaciável por sexo", declarou, sem citar nomes.

Atualmente casado com Fabiana, Alexandre Frota disse ter mudado. "Eu conheci todo mundo que eu queria conhecer, tive relacionamento com muita gente, hoje sou um cara tranquilo, um outro Alexandre".