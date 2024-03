Fiuk compara BBB a uma guerra e exalta outro reality: 'Ninguém tem noção'

Fiuk tem surpreendido o público desde que passou a integrar o grupo de amigos de Carlinhos Maia mostrando um lado diferente do que o Brasil viu no BBB21.

Na última terça (12), o cantor chegou acompanhado de Carlinhos e Deolane no aniversário de Emily Garcia e conversou com Splash sobre sua recente mudança e comparou a experiência no BBB com a Casa da Barra, reality criado pelo influenciador.

O Carlinhos é um cara muito querido para mim, então ele me deixa mais à vontade. Lá [na casa da barra] tive uma experiência com pessoas diferentes, mas vivendo de forma igual. O BBB é uma grande pressão.

Fiuk também desabafou sobre o julgamento que enfrentou por seu abalo emocional em sua edição e citou a atual do BBB como um exemplo de que as pessoas estão começando a perceber o desafio que existe no programa.

Nesta edição, as pessoas estão vendo que não é fácil participar do Big Brother. Todo mundo zoa, mas ninguém entrou. Olham e falam: 'nossa, mas por que está sofrendo assim'. Mexe muito com o psicológico. Você passa frio, fome, tem sono. É uma guerra.

Com a disputa entre camarotes e pipoca se destacando no BBB 24, o artista disse que não enxerga uma diferenciação no tratamento e que em algum momento todos se tornam iguais no jogo.