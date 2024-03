Nua, Fernanda Paes Leme exibe barrigão na reta final da gravidez

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Fernanda Paes Leme, 40, posou nua e exibiu o barrigão da gravidez em uma foto compartilhada em uma rede social nesta sexta-feira (15).

O que aconteceu

A atriz e apresentadora posou nua em frente ao espelho. Ao natural, ela pareceu de cabelo solto e comentou na legenda: "Sigo fazendo meu próprio ensaio de mó grávida", disse ela.

Nos comentários, vários famosos falaram sobre o barrigão e como a atriz e apresentadora está linda. "Linda! Aproveita muito essa barriga e tira muita foto mesmo porque dá saudade", comentou Jeniffer Nascimento. "Você está mais linda ainda!", disse Debora Ozório. "Que saudade que dá do meu barrigão!! Me sentia linda assim!!", destacou Aline Borges. "Linda", afirmou Cris Vianna. "Linda demais, meu Deus!", elogiou Maria Beltrão.

Mãe de primeira viagem. A atriz está grávida da primeira filha, que se chamará Pilar, e é fruto do seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio. A gravidez foi anunciada em outubro do ano passado.