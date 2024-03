'Está tudo ok com o rim', diz Faustão após passar por embolização

Faustão, 73, garantiu que está tudo bem com o rim que lhe foi transplantado após ser submetido a uma embolização.

O que aconteceu

O apresentador disse que passou por avaliações que mostraram que não há problemas com o órgão, apesar de ainda não estar funcionando sozinho. "Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim", disse Faustão, em entrevista à coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Enquanto segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ele diz que o processo pode levar tempo. "Às vezes demora até um mês. Tô na espera, na arte da paciência".

Faustão foi submetido a uma embolização após um "atraso" na recuperação. Segundo boletim médico, o implante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão.

A embolização é um procedimento cirúrgico por meio de um cateter introduzido por vaso sanguíneo (endovascular) para interromper a vascularização de um local, incluindo algum vaso nos rins que possa estar atrapalhando.