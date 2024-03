'Ele tem muito a cultura meio machista', dispara Leidy sobre brother

Em conversa com Giovanna, Leidy Elin apontou falas machistas de brother e disse que se participar do Sincerão da próxima semana levantará pautas sociais na dinâmica do BBB 24 (Globo).

As sisters conversaram no Quarto Fada sobre cancelamento e a postura de alguns companheiros na casa do BBB 24 (Globo).

"Tomara que eu pegue o Anjo para eu ir para o Sincerão. Estava falando com o Buda as coisas que eu ia falar. Vou jogar pauta social sim, adoram jogar pauta social em cima de coisinhas assim. Quer fazer isso e jogar uma pauta social em cima. Vou falar 'logo você que lá fora é influencer, sabe como funciona. Quer trazer a cultura do cancelamento para dentro do BBB?' Assim, vou falar assim", disparou Leidy.

Sem citar nomes, a sister comentou que um brother do BBB 24 (Globo) tem falas machistas.

"Aqui, todo mundo tem o poder de cancelar qualquer pessoa, sendo Camarote ou não, entendeu? Aí o amigo dela tem várias falas machistas, mas ninguém fica falando nada. Problema dele, pensamento dele. Quantas vezes as meninas colocaram a roupa, 'para aparecer mesmo' e ele 'ia botar essa roupa aí? Minha mulher não sai com essa roupa'. Ele falou, comigo aqui, aí a Cunhã [Isabelle] que falou assim 'você não tem que falar nada', aí ele falou 'me expressei errado', ficou sem graça porque todo mundo começou a falar", explicou a trancista.

"Ele tem muito a cultura meio machista", diz a nutricionista. Leidy concordou com a amiga.

E a Giovanna continuou: "meio conservador demais para muitos assuntos."