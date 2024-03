'É pegar Anjo e tacar no Monstro' diz sister sobre Matteus

Pela manhã desta sexta-feira (15), Giovanna e Raquele analisaram o saldo de estalecas dos brothers do BBB 24 (Globo) e disseram que pretendem colocar Matteus e Davi no Monstro se ganharem a Prova do Anjo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

As sisters analisaram através da quantidade de Estalecas dos participantes quem elas colocariam no Monstro caso uma delas ganhe a Prova do Anjo.

"A Bia tá com - 400, meu Deus, ela perdeu muito dinheiro. O Matteus, ó", observou Giovanna.

"Matteus ganhou bem. É pegar Anjo e tacar no Monstro. Davi tá com 1000", comentou Raquele.

"Se eu pegar o Anjo eu daria [o Castigo do Monstro] pro Matteus e pro Davi mesmo. Que aí tira estalecas, né", disparou a doceira.

Minutos depois, Fernanda chegou na sala e Raquele comentou com a sister que Matteus "é o mais rico" da casa.

"Ih, é, Matteus tá com 3000. Já sabe o que isso significa, né? Esse garoto tem que pegar o Monstro correndo, porque tá você e ele, agora, pau a pau", disparou Fernanda.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 67912 votos 7,34% Alane 4,38% Beatriz 34,88% Davi 28,12% Fernanda 0,34% Giovanna 1,26% Giovanna Pitel 10,00% Isabelle 1,74% Leidy Elin 0,30% Lucas Henrique 9,37% Matteus 1,35% MC Bin Laden 0,91% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 67912 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash