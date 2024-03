Já foi ao Espírito Santo? Estado menos balado do Sudeste é surpreendente

Na região Sudeste do Brasil, o estado de São Paulo é conhecido por sua capital multicultural e pelas belas praias do seu litoral norte. Minas Gerais chama a atenção pelas cidades históricas, cachoeiras e por sua culinária apetitosa. O Rio Janeiro, por sua vez, tem a cidade que é o principal cartão-postal do Brasil.

Mas, e o Espírito Santo? Para muitos brasileiros, esse estado ainda é um mistério e dificilmente aparece entre os possíveis destinos para as férias.

Quem não conhece o ES não sabe o que está perdendo. O estado menos conhecido do Sudeste é cheio de atrações turísticas incríveis, que incluem lindas praias, cachoeiras, regiões montanhosas, dunas e cidades bem animadas.

Nossa apresenta a seguir 10 lugares que merecem uma visita no Espírito Santo.

Marataízes

Imagem: iStock

Situada a cerca de 130 km da capital Vitória, Marataízes tem uma orla que, em certas extensões, lembra algumas das mais lindas praias do Nordeste.

Um dos destaques do destino é a Praia de Boa Vista, cercada por enormes falésias. Na área, também se localiza a Lagoa do Siri, separada do mar por apenas uma pequena faixa de terra.

Marataízes é conhecida no Espírito Santo como a Pérola Capixaba, devido à sua produção de abacaxi pérola. Em uma visita, não deixe de saborear essa delícia direto da fonte.

Guarapari

Imagem: iStock

Guarapari é um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo (e muito famoso entre viajantes mineiros, que vão curtir o mar que não existe em seu estado).

Além de praias urbanas bem concorridas, o balneário tem atrativos onde a natureza predomina, como o Parque Estadual Paulo César Vinha, com praias de ambiente selvagem, trilhas, lagoa, fauna e flora bem preservadas.

Guarapari também oferece pontos de mergulho relativamente perto da orla e é base para visitar um local que lembra o Caribe: as Três Ilhas, banhadas por um mar cristalino e que podem ser visitadas em passeios de barco.

Itaúnas

Imagem: iStock

No norte do Espírito Santo, o turista se depara com as fascinantes dunas de Itaúnas, localizadas perto de um mar de água morninha e que podem ser "escaladas" pelos visitantes. Trata-se de um dos destinos mais "instagramáveis" do Estado.

A Vila de Itaúnas, por sua vez, abriga charmosas casinhas, agradáveis ruas de terra e festas embaladas por muito forró.

Destino imperdível para quem viaja de carro entre o Espírito Santo e a Bahia.

Parque Estadual Pedra Azul

Imagem: Ricardo Siqueira/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images

Sem dúvida, um dos lugares mais bonitos do Espírito Santo: o parque abriga um conjunto rochoso granítico no qual se destacam a Pedra Azul (com 1.822 metros de altitude) e a Pedra das Flores (com 1.909 metros de altitude) - que, com sua estrutura gigantesca, dominam o horizonte da região.

O nome Pedra Azul vem dos tons azulados exibidos pela formação rochosa. Mas, dependendo da época do ano e da luz solar, esse monumento da natureza pode ganhar cores com tonalidades que vão do laranja ao rosa.

Esses colossos rochosos se encontram cercados por muita vegetação, mirantes e piscinas naturais, em uma área que pode ser explorada na caminhada por trilhas sinalizadas.

Com sorte e silêncio, talvez você consiga admirar, no trajeto, animais como veados, arapongas e saguis. O parque está na área da cidade de Domingos Martins. Há ótimas opções de hospedagem na região.

Vitória

Imagem: iStock

Resolveu viajar para o Espírito Santo? Então não deixe de conhecer a capital do Estado.

A cidade tem belas praias urbanas (como a Curva da Jurema), vida noturna animada, agradáveis áreas verdes (como o Parque Moscoso) e fotogênicos monumentos arquitetônicos, como o Palácio Anchieta e o Teatro Carlos Gomes.

Em Vitória (e em outros lugares do Espírito Santo) não deixe de provar a legítima moqueca capixaba, um verdadeiro deleite para o paladar.

Vila Velha

Imagem: iStock

Ao lado de Vitória, Vila Velha tem uma orla marcada por praias urbanas de areia fofa e dourada, como as praias da Costa e de Itapoã, com muitos quiosques onde tomar uma cerveja gelada e saborear petiscos de frutos do mar.

Vila Velha também abriga importantes monumentos históricos, como o Convento da Penha, construído a partir do século 16 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O antigo convento está localizado em um ponto alto da cidade e proporciona vista incrível para a região metropolitana de Vitória. Passeio imperdível.

Pico da Bandeira

Imagem: iStock

Este é o terceiro ponto mais alto do Brasil, com mais de 2.890 metros de altitude e localizado na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Chegar até a área do cume é um desafio desejado por viajantes aventureiros do país inteiro.

Pelo Espírito Santo, o percurso ao Pico da Bandeira é feito a partir da portaria de Pedra Menina: parte do trajeto é feito com veículo 4x4 e parte é realizada a pé.

Tudo pode ser feito no mesmo dia, cruzando áreas de enorme beleza da Serra do Caparaó. Mas também é possível acampar na região. É preciso ter bom condicionamento físico para encarar a empreitada. Mas o esforço vale a pena.

Você pode ter mais informações sobre como fazer essa trilha no site do parque.

Cachoeira de Matilde

Imagem: iStock

Quer admirar uma cachoeira fantástica no Espírito Santo? Então vá até o município de Alfredo Chaves, situado às margens do Rio Benevente e a aproximadamente 80 km de Vitória.

Lá está a Cachoeira de Matilde, com cerca de 70 metros de altura, cercada por muita mata e que despenca sobre um imponente paredão rochoso.

A queda d'água está localizada no Parque Ecológico Municipal de Alfredo Chaves, que conta com Centro de Apoio ao Turista. Devido à sua forte queda, a cachoeira não pode ser usada para banho. Mas a contemplação dessa obra da natureza já faz valer a visita.

Piúma

Imagem: Gigio Bertachi / Getty Images

Esta cidade fica a cerca de 95 km de Vitória e oferece uma grande variedade de atividades para quem ama praia e mar.

Piúma está cercada por quatro pequenas ilhas (do Gambá, do Meio, dos Cabritos e dos Franceses) e é palco de atividades como kitesurfing, surfe, sessões de mergulho e observação de aves marinhas.

O destino também oferece faixas de areia banhadas por águas calmas e propícias para crianças, como a Praia Central.

Pancas

Imagem: Reprodução @descubraoespiritosanto

Cidade lindíssima marcada por um horizonte montanhoso e que vem se destacando como excelente local de práticas como voo livre, trekking e rapel.

É possível admirar gigantescas formações rochosas de aparência exótica. Pancas é um lugar para se isolar na natureza e fazer uma imersão em suas paisagens de vales e estradas que parecem saídas de uma pintura.

O município fica a cerca de 190 km de Vitória e oferece opções de hospedagem integradas às suas belezas naturais.