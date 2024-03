Easter eggs e homenagem Marvel: as curiosidades de 'Ghostbusters Mais Além'

A "Sessão da Tarde" desta sexta-feira (15), exibiu o filme "Ghostbuster: Mais Além". Dirigido por Jason Reitman, o longa dá sequência ao clássico de 1984, contando a história de Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (McKenna Grace).

Os dois encontram sem querer as ferramentas que o avô Egon Spengler (Harold Ramis) usava para caçar fantasmas, e com isso, os jovens acabam assumindo o seu legado. O filme é repleto de 'easter eggs', as famosas pistas escondidas, e participações especiais para os fãs da franquia "Caça-fantasmas".

Volta dos equipamentos

Os fãs nostálgicos podem ver Egon Spengler usando o Medidor E.P.C, a Arma de Prótons e a Armadilha de Fantasmas. No filme, o personagem usa esses utensílios para capturar o fantasma Gozer, que ameaça a paz de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos.

Além disso, a fazenda dele é cheia de referências. O laboratório secreto encontrado pela neta é muito parecido com o QG original da franquia. Phoebe encontra lá o capacete usado no interrogatório de um Louis possuído e os macacões da equipe original. Inclusive, também são encontradas as embalagens de chocolate que Venkman deu a Egon.

Conexões

Assim como no primeiro filme, em que Dana (Sigourney Weaver) é possuída por Zuul, a continuação mostra Egon possuído por vários fantasmas. Mas, diferente de Dana, o caça-fantasmas original acaba falecendo.

Quando Phoebe e Podcast (Logan Kim) conversam com o professor Grooberson (Paul Rudd) sobre os caça-fantasmas, ele fala que não faz ideia de quem sejam. O filme explica que os personagens perderam a credibilidade com o passar dos anos. Além disso, o governo estadunidense afirmou posteriormente que tudo aquilo não passou de uma histeria coletiva.

Elenco original de "Ghostbusters" Imagem: Reprodução

Os filmes 'Cujo' e 'Gremlins' não são citados em vão no filme. O primeiro é uma adaptação da história de Stephen King sobre um cachorro assassino. O que antecipa a chegada de Zuul e Vinz Clortho. Já 'Gremlins' antecipa a aparição dos icônicos bonecos de marshmallow Stay Puft, que começam a causar na cidade.

Para os fãs da Marvel

Antes de o professor Grooberson dar de cara com os Stay Pufts, ele pega um sorvete que é bem conhecido dos fãs da Marvel.

Em o "Homem-Formiga", Scott Lang trabalha para a Baskin-Robbins após sair da cadeia. O super-herói e o professor são interpretados pelo ator Paul Rudd.

Vale a pena ver de novo

Como homenagem aos fãs, além de alguns fantasmas conhecidos aparecerem agora em versão remasterizada, falas icônicas da franquia também foram usadas. Entre elas, o diálogo de Callie: "Não existe Dana, apenas Zuul ".A frase "Para quem você vai ligar", parte do refrão da música de Ray Parker Jr., também foi incluída.

Elenco original

Desde a pré-produção de "Ghostbusters", o time de atores da franquia clássica, composto por Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, fez questão de confirmar que reprisariam seus papéis.