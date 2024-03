Comidas e bebidas no LollaBR terão 'palco' próprio; conheça as 'atrações'

Colaboração para Splash, no Rio

O nome é de palco, mas o Chefstage (palco do chef) é na verdade a área de alimentação do Lollapalooza Brasil 2024, que começa daqui a uma semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

O festival divulgou a lista de estabelecimentos que abrirão uma filial no Lollapalooza durante os seus três dias. Há opções para todos os gostos, incluindo refeições veganas e vegetarianas e cardápios criados especialmente para o evento.

O espaço de alimentação Chefstage contará com 12 tendas dedicadas à venda de alimentos, além de uma tenda específica para a comercialização de cerveja. Haverá mesas disponíveis e áreas com sombreamento para ninguém ter que comer debaixo do sol.

Veja a lista de restaurantes confirmados no LollaBR:

Chimi

Juanito's

Bráz Elettrica

Nash

Fôrno

LosDos

Açougue Vegano

We Coffee

Cão Véio

MG74

OakBerry

Sadia By Mohammed

O festival contará também com diversos food trucks, que ficarão distribuídos pelo autódromo. Marcas parceiras do evento ligadas ao setor de alimentos e bebidas vão oferecer seus produtos. Por exemplo, a Hellmann's vai ter uma estação de molhos perto do restaurante Mcdonald's. Já o Méqui espalhará pelo festival pontos de batatinha.

Veja as marcas de alimentos parceiras do LollaBR:

Sadia

Hellmann's

McDonald's

Kibon

Bold

Club Social

Nuu

LollaBR vai ter tenda exclusiva para a venda de cerveja; na foto acima, homem ergue copo de cerveja no Lollapalooza Berlim em 2016 Imagem: Sophia Kembowski/Picture Alliance/Getty Images

Quanto às bebidas, além da tenda da cerveja, o LollaBR disponibilizará diversos pontos de vendas pelo autódromo. Será possível consumir produtos das marcas Budweiser, Coca-Cola, Tanqueray, Johnnie Walker e Mike's.

O Lollapalooza Brasil 2024 acontece nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as atrações principais estão Titãs, Blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, SZA , Thirty Seconds to Mars e Sam Smith. Os ingressos estão à venda na página do festival na Ticketmaster.