Cauã Reymond passa perrengue com carro na estrada: 'Que vergonha'

Cauã Reymond, 43, passou um perrengue com seu carro nesta sexta-feira (15) em uma estrada em São Paulo. O ator ficou sem gasolina e precisou contar com a ajuda para seguir viagem.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, o ator mostrou a falta de gasolina em seu carro. "Deu ruim no carro", escreveu ele. Em seguida, ele contou que estava com vergonha. "Eu estou com vergonha, mas eu tenho que admitir que eu vacilei na gasolina", contou.

Ele continuou filmando e mostrou a ajuda de dois homens. "E o corredor aqui foi buscar. Daniel também. Tenho muita sorte. Obrigado, rapaziada. Obrigado pela ajuda. Que vergonha! Obrigado pela boa ação", disse.