Casal que foi atrás de 'casa de 1 euro' na Itália revela seu gasto real

Seduzido pelas famosas "casas de 1 euro" na Itália, um casal norte-americano resolveu ir atrás para saber se a compra realmente valia a pena. Gary and Tam Holm descobriram que a história não é bem essa e, no final, acabaram gastando cerca de 160 mil euros (R$ 870 mil) — mas, ainda assim, não se arrependem.

Muito mais que 1 euro

Tam contou que leu uma matéria na internet sobre as casas em 2019 e resolveu entrar em contato por um e-mail que estava no texto. Ela recebeu a resposta do atual prefeito de Sambuca, na Sicília, Leo Ciaccio. Ele disse que havia passeios pela cidade e pelas casas caso os dois tivessem interesse em conhecer melhor o programa.

Eles toparam, mas... Gary descobriu que os leilões tinham o lance inicial de 1 euro [cerca de R$ 5,43], na qual o valor certamente iria subindo, segundo o Business Insider.

Oferecemos 5 mil euros [cerca de R$ 27 mil] por uma casa e perdemos. Mas sabíamos que esta cidade [Sambuca di Sicilia] era especial. Eu imediatamente me apaixonei. Então, em vez disso, optamos por uma compra de forma particular, sem ajuda da prefeitura.

Gary Holm em entrevista ao site Business Insider

O casal visitou de 10 a 15 casas até encontrar o local dos sonhos, porém com valor muito maior do que 1 euro.

Eles produzem diversos vídeos sobre a compra e a reforma das casas nas redes sociais.

Tam disse que o investimento inicial na casa foi de 19 mil euros — cerca de R$ 103 mil. Eles acharam que só iriam precisar pintar o local, mas a coisa foi complicando. "A casa precisava de encanamento, alguns trabalhos elétricos e muito mais", disse.

Enfim, a compra final. Eles notaram que o imóvel era "apertado" e, ao ver que a casa ao lado estava à venda, decidiram comprá-la por 8 mil euros (cerca de R$ 43 mil) para aumentar a planta da residência.

Não é muito dinheiro, mas não é um euro ou dois euros. Nossos custos totais foram cerca de 160 mil euros [R$ 870 mil]. Penso que o programa de 1 euro é brilhante porque deu a algumas pessoas a oportunidade de comprar casas por muito pouco dinheiro e trouxe-nos até aqui.

Gary Holm

Estorvo para uns, investimento para outros

A venda de casas a 1 euro na Itália não é novidade. A iniciativa existe pelo menos desde 2014 e ficou conhecida em italiano como "Case a un euro" para impedir "a morte" das pequenas vilas.

Em 2019, Sambuca ganhou as manchetes de diversos países ao oferecer suas casas abandonadas pelo preço de um café expresso. Segundo o jornal italiano "Corriere della Sera", em poucos dias a prefeitura local recebeu mais de cem mil e-mails de pessoas interessadas.

A cidade de Sambuca, na Itália, oferece casas a um euro Imagem: Getty Images

Cada cidadezinha estabelece suas próprias regras, mas a maioria exige que o comprador faça um investimento mínimo na reestruturação do imóvel, termine a obra dentro de um certo prazo e arque com todas as despesas relacionadas à documentação.

Caso o novo proprietário não cumpra com o combinado, ele deverá pagar uma multa. O imóvel é devolvido à prefeitura.

As reformas não são exatamente fáceis. Além de algumas casas estarem bastante degradadas por décadas de abandono, é preciso respeitar normas rígidas caso o imóvel seja considerado um bem arquitetônico ou cultural.

Ainda assim, há quem veja nessas antigas casas um bom investimento, seja para passar a aposentadoria ou para transformar o espaço em uma pousada, hotel ou locação do tipo Airbnb.

* Com informações de reportagem publicada em 17/07/2020.