Cardi B provoca e publica fotos nuas de novo mas com montagem irônica

Cardi B, 31, fez piada com as fotos censuradas pelo Instagram. As imagens divulgavam o lançamento de seu novo single.

O que aconteceu

A rapper teve uma publicação retirada por estar nua, usando apenas saltos altos e uma peruca castanha com cachos volumosos. Nas imagens, ela está deitada sobre um tipo de divã que parece de vidro, enquanto exibe suas curvas e está com o seio à mostra.

De acordo com as diretrizes da plataforma, a nudez não é permitida, com algumas exceções como, por exemplo, registros de amamentação. Para burlar as regras, Cardi B repostou as fotos mas recortou imagens de pessoas esticando roupas e colocou sobre seu corpo.

As imagens são capa de seu próximo single, "Enough (Miami)" que será lançado na próxima sexta-feira. No post com as montagens, ela escreveu: "Enough is enough", que pode ser traduzido como "Já está suficiente".

Na sequência de publicações feitas nesta quinta-feira (15), ela também compartilhou um close do rosto, também nua, mas com os braços escondendo os seios. Na imagem é possível ver a enorme tatuagem de pavão que ela tem no quadril.