Bruno Gagliasso e Romulo Estrela aparecem carecas para filme sobre livro de Drauzio Varella

Os atores Bruno Gagliasso e Romulo Estrela apareceram com os cabelos raspados em fotos publicadas nesta quinta-feira, 14. Os dois protagonizam o longa Por Um Fio, inspirado no livro homônimo do médico Drauzio Varella.

No filme, Bruno interpreta o irmão do médico, Fernando Varella, também oncologista. Fernando morreu em 1991 em decorrência de um câncer no pulmão. Drauzio é interpretado por Romulo, que chegou a evitar pegar sol e fazer exercícios de musculação para se aproximar fisicamente do personagem.

Bruno emagreceu 14 kg e raspou cabelos e sobrancelhas para interpretar Fernando. O longa, dirigido por David Schurmann, ainda não possui data de estreia.

No livro, lançado em 2004 pela Companhia das Letras, o médico narra histórias reais de familiares de pacientes e pessoas com câncer. Uma delas inclui a relação de Drauzio com Fernando até a descoberta do diagnóstico do irmão.

As filmagens do longa foram finalizadas nesta quarta, 13. "Mas essa história não acabará dentro de nós. Carregaremos, com orgulho, as marcas desse trabalho. No corpo, nos cabelos e, principalmente, na alma", escreveu Bruno em uma postagem no Instagram.